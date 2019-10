Apre a Modena il Giardino culturale "Italia liberty", un luogo per la fare cultura a 360°

Da lunedì 28 ottobre 2019 a Modena si è costituito il Giardino Culturale "Italia Liberty". La seconda grande vernice dopo lo Spazio Espositivo Italia Liberty a Milano dove fare cultura a 360°.

L'associazione ITALIA LIBERTY, ente nazionale di promozione sociale in occasione dei primi otto mesi dalla costituzione ha deciso di aprire il "Giardino Culturale Italia Liberty" situato a Modena in via Medicine, 25/1, proponendo al pubblico un ricco programma di eventi culturali quali conferenze di ogni genere, (presentazioni di libri, conferenze, convegni), estemporanee d'arte, workshop, spettacoli e aperitivi speciali che animeranno il giardino da ottobre in avanti con la prima conferenza "Salviamo l'Art Nouveau" con data da destinarsi.

Il nome scelto, Giardino Culturale Italia Liberty, voluto dai soci fondatori: il presidente Andrea Speziali, Luigi Matteoni, Darko Perrone, Rosilla Gambini e Massimo Bianco racchiude il senso complessivo delle principali attività dell'associazione, incentrate sulla corrente artistica Art Nouveau.

Un parco votato alla cultura genrale gestito da ITALIA LIBERTY, fruibile tutti i giorni dell'anno, anche di propulsione delle eccellenze emiliane-romagnole. Giardino Culturale Italia Liberty è l'ampio parco che circonda Villa San Donnino, singolare dimora Art Nouveau modenese affrescata dal Bonzagni. Oggi questo parco vede un battesimo votato alla valorizzazione della villa e della Cultura generale. Una tappa da percorrere sia per conoscere il giardino e per visitare gli affreschi di villa San Donnino e assaporare anche il pregiato aceto balsamico apprezzato anche da Mark Zuckerberg e sua moglie Priscilla Chan.

L’Associazione Italia Liberty nasce dall’ampia e appassionata partecipazione che si è sviluppata attorno a una serie iniziative che, negli ultimi anni, hanno riguardato la diffusione della conoscenza e la tutela del patrimonio Art Nouveau.

Prendendo lo spunto da questa esperienza, un gruppo di appassionati ha dato vita a Italia Liberty, che si propone di promuovere, oltre alle espressioni tipiche dell’Art Nouveau, una generale valorizzazione dei beni di interesse storico, del turismo culturale e tutte le iniziative che nei vari campi (editoria, formazione, ecc..) abbiano al loro centro l’arte e la cultura. Italia Liberty non ha scopo di lucro e vuole essere snodo di un network attorno al quale le persone interessate al patrimonio artistico e culturale, di ogni età e formazione, possano riunirsi per condividere informazioni ed esperienze, dare vita a iniziative, accedere in maniera facilitata e in più occasioni gratuitamente a eventi (mostre, visite guidate, convegni, workshop , ecc...). L’adesione a Italia Liberty è quindi aperta a tutti gli appassionati ne facciano richiesta.