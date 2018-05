Fondazione San Carlo, successo per la mostra "Le origini del Collegio"

Si è chiusa domenica 27 maggio la mostra Le origini del Collegio, allestita presso la Chiesa di San Carlo, in via San Carlo a Modena, che ha proposto un inedito percorso attraverso la storia e il patrimonio artistico della Fondazione Collegio San Carlo, riscuotendo un ottimo successo di pubblico, con oltre 4.000 visitatori in soli 9 giorni di apertura.

L’esposizione - inaugurata in occasione della Notte Europea dei Musei - è nata dal volume Le origini del Collegio San Carlo e un frammento di storia modenese, recentemente pubblicato da Mucchi Editore, che ripropone la cronaca compilata nel 1779 da Giuseppe Dallamano, segretario della Congregazione che reggeva l’allora Collegio dei Nobili di Modena.

Le notizie contenute nel volume, rilette attraverso un approfondito studio dell’archivio del Collegio, hanno consentito il recupero e l’esposizione di opere d’arte storicamente rilevanti e per la prima volta mostrate al pubblico, tra cui rari arredi sacri utilizzati come scenografie per coinvolgere i fedeli in occasione di particolari celebrazioni che si svolgevano all’interno della Chiesa di San Carlo.

L’originale frammento di storia modenese rimane ora disponibile grazie alla recente pubblicazione del manoscritto, che restituisce alla luce riferimenti ai protagonisti, ai luoghi, agli eventi, ai principali progetti architettonici e artistici che hanno caratterizzato la nascita e la progressiva affermazione del Collegio San Carlo, intrecciandosi con la storia della città e con gli avvenimenti dell’epoca.

Un resoconto dettagliato, sincero e a tratti ironico, che permette di ripercorrere da una prospettiva ravvicinata i primi centocinquant’anni di storia di una realtà sociale e religiosa che da quasi quattro secoli è parte integrante della vita culturale ed educativa di Modena.

Il volume è disponibile nelle principali librerie e, in versione E-Book, sulle principali piattaforme web.