Corsi, iscrizioni aperte alla scuola di Nuova Didattica Teatrale

Sono aperte le iscrizioni alla stagione 2019-2020 della scuola di Nuova Didattica Teatrale ideata e curata dall'attore-regista Andrea Ferrari. Visto il crescente aumento d’interesse per la materia teatrale, ogni anno si vuole dare una nuova veste ai laboratori, con importanti aggiornamenti sul piano formativo e artistico. Dopo il successo della stagione appena conclusasi, dove si sono portate in scena tre produzioni “Parigi 2 in tre minuti”, “Scenari” e “Il Fantasma di Canterville” che hanno visto la presenza di quasi un migliaio di persone a teatro, con la prossima edizione si giunge al sedicesimo anno di attività.

La scuola di Nuova Didattica Teatrale è una realtà privata ed autonoma, molto selettiva, a numero chiuso che cerca di valorizzare ogni singolo allievo-interprete, attuando un percorso di livello accademico, unico sul territorio, sia per il metodo di studio, sia per gli argomenti trattati, sia per il rigore e la disciplina richiesti. Si articola in due sezioni: un livello Principianti e uno Avanzato, oltre ad avvalersi di una vera e propria Compagnia professionale. Oltre alla propedeutica di base per la formazione dell'attore, quale dizione, fonetica, respirazione, mimo, improvvisazione, costruzione del personaggio con i metodi Stanislavkij, Brecth, Strasberg, Grotowski, il programma si arricchisce di stage formativi durante l'anno, tenuti da professionisti del settore, quali un medico logopedista per l'utilizzo della voce, una psicoterapeuta per lo studio della personalità e da una truccatrice per le nozioni di trucco e parrucco.

D'importante sottolineatura sono gli stage attoriali e gli incontri sulla Storia del Teatro. Ai partecipanti sono rilasciate dispense e materiale didattico. Gli incontri si avvalgono di una parte teorica e una pratica, con esercizi sugli argomenti trattati. Ogni sessione ha cadenza settimanale, della durata di tre ore ciascuna, dalle ore 20 alle ore 23 per un periodo di svolgimento da ottobre a giugno. A termine stagione si metteranno in scena le produzioni teatrali con il rilascio di un attestato di partecipazione che, per gli studenti, avrà valore per i crediti formativi scolastici. Coloro che desiderano iscriversi, avranno un colloquio personale con il direttore didattico della scuola, Andrea Ferrari, previo appuntamento. La presentazione ufficiale della scuola è fissata per lunedì 30 settembre alle ore 19.45 presso la sala AMNIG di Viale Muratori, 201 a Modena.

Per maggiori info contattare la segreteria didattica al nr. di cell. 338.2434005 oppure scrivere una mail a: nuovadidatticateatrale@gmail.com Maggiori info sul sito: www.andrea-ferrari.info nella sezione Nuova Didattica Teatrale.