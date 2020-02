“La gestione del denaro” esce il dodicesimo libro di Enrico Malverti

Venerdì 8 febbraio è uscito il libro “la gestione del denaro” di Enrico Malverti, edito da Hoepli, già issatosi nella top ten delle classifica di vendita di settore. Si tratta del dodicesimo libro (di cui sei editi da Hoepli) dell’autore cavezzese, professionista con ventennale esperienza nel mondo della finanza come analista, trader e divulgatore.

L’autore descrive gli aspetti tecnici e psicologici che devono essere conosciuti da chi decide di investire il proprio capitale e i propri risparmi sui diversi mercati finanziari. Nella prima parte il volume illustra i concetti di base della finanza comportamentale e delle varie metodologie che si possono utilizzare per costruire un’adeguata Asset Allocation. Si tratta di due aspetti fondamentali che consentono di misurare e gestire in modo adeguato il livello di rischio presente in tutte le forme di investimento. Questa valutazione deve essere infatti effettuata da ogni investitore, dal cassettista al trader intraday, dal neofita all’operatore esperto.

L’autore fornisce poi una panoramica completa delle principali strategie operative che si possono utilizzare nella gestione del rischio e delle diverse formule di money management. Ciascun argomento viene trattato sia per un’operatività speculativa di breve termine sia per investimenti che hanno orizzonti temporali di medio-lungo periodo. In particolare sono descritte le varie metodologie di risk management, che riguardano la gestione del rischio presente nelle posizioni assunte sul mercato, e di position sizing, che riguardano invece la determinazione del capitale da utilizzare in ciascuna singola posizione.