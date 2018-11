Sara Berselli sfila al Mercedes Benz fashion week. Miss Modena top model in Sri Lanka

Sara Berselli, miss Modena 2018, ha partecipato come top model alla Mercedes Benz fashion week organizzata in Sri Lanka all'interno di un evento di beneficenza volto sia alla scoperta dei giovani artisti oltre oceano, sia alla promozione del territorio ricchissimo di colori e di tessuti, quali la seta. Si tratta della più importante organizzazione di eventi di moda al mondo che tra gli altri organizzata le settimane della moda a Milano, a Londra, a Parigi e in Giappone.