Mostre e musei aperti a Modena nel fine settimana, ma senza assembramenti

Anche nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 marzo, in applicazione di ciò che prevedono il Decreto della Presidenza del Consiglio e le indicazioni della Regione, a Modena sono aperti al pubblico, con gli accorgimenti richiesti, i Musei Civici, le mostre di Fmav, Fondazione Modena arti visive, la Galleria Estense, la mostra di Marina Abramovic al Teatro anatomico (da domenica) e la Ghirlandina, nel sito Unesco di piazza Grande patrimonio dell’umanità con il Duomo romanico.

Nell’ambito del sito Unesco (e ricompresi nel relativo biglietto unico) sono anche confermate, con gli opportuni accorgimenti e ingressi contingentati, le visite guidate domenicali alle Sale storiche di Palazzo Comunale e le visite guidate con la Consorteria all’Acetaia Comunale (da venerdì a domenica). Nel rispetto prioritario della tutela della salute, il Comune di Modena e altri Istituti culturali cittadini proseguono nell’offrire opportunità di vitalità sociale anche grazie alla cultura.

Gli operatori dei Musei avranno massima accortezza a impedire che si creino situazioni di assembramento, evitando visite di gruppo e comitive, scaglionando gli ingressi e accertandosi che non ci sia affollamento nelle sale, assicurando lo scorrimento e buone condizioni di visita per tutti i visitatori, rispettando la distanza tra loro di almeno un metro, garantendo così la tutela della salute pubblica. Le misure sono ricordate in ogni sede con cartelli anche in inglese.

Numero di accessi ridotto per l’Acetaia di Palazzo Comunale, dove sono confermate le visite nei turni di venerdì (alle 15.30 e alle 16.30) e di sabato e domenica (alle 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30) per massimo sette partecipanti, così da garantire le distanze prescritte nei luoghi visitati. Lo stesso vale per le visite guidate alle Sale storiche di Palazzo Comunale che si svolgono domenica pomeriggio dalle 15 alle 19, con un numero massimo di 10 partecipanti per turno di visita.

I Musei civici di Palazzo dei Musei sabato e 7 e domenica 8 marzo in occasione dell’apertura della mostra “Anni molto animati. Carosello, SuperGulp, Comix” sono visitabili a orario continuato dalle 10 alle 19. La mostra di Marina Abramovic al Teatro anatomico ad Ago sarà visitabile da domenica 8 marzo dalle 10 alle 19.30.

Le mostre di Fondazione Modena arti visive a Palazzo Santa Margherita, al Mata e, alla Palazzina dei Giardini sono aperte anche sabato e domenica dalle 11 alle 19.

La Galleria Estense a Palazzo dei Musei sabato 7 apre dalle 8.30 alle 19.30 e domenica 8 marzo dalle 10 alle 18, sempre a orario continuato.

È annullata invece la visita guidata “Dove abitavano i signori”, in programma sabato 7 marzo, e sono sospese le visite a Palazzo Ducale, sede dell’Accademia militare in piazza Roma.