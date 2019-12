Festivalfilosofia: online le lezioni magistrali degli ultimi 10 anni

Mentre si prepara a celebrare il suo ventennale nel 2020, il Festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo ripercorre buona parte della sua storia - quella che ha anche coinciso con la diffusione delle tecnologie di condivisione web - creando un'arca digitale per salvare e condividere il suo bene più prezioso: le lezioni magistrali di oltre 300 autori, italiani e stranieri.

Da oggi è disponibile online, sul sito www.festivalfilosofia.it, un archivio permanente con 639 lezioni di oltre un decennio di festival, tanto in italiano quanto in lingua originale. Dall'edizione 2009, dedicata a comunità, fino a quella appena trascorsa, incentrata su persona, sfilano i temi che il festival ha selezionato come questioni focali della discussione filosofica e dell'esperienza contemporanea, dalla fortuna alla natura, dalla gloria all'amore, fino alle arti e alla verità.

Consultabile per edizione, autore o con chiavi di ricerca, l'archivio si presenta non solo nel consueto formato video (con la novità di essere pubblicato sia sul sito, sia sul canale Youtube del festival), ma anche in formato audio, sulla piattaforma gratuita Soundcloud, per un facile ascolto anche in mobilità da smartphone. Grazie alla tecnologia del canale Youtube ogni lezione gode di una sottotitolatura automatica.

Oltre 600 ore di programmazione, con lezioni di 302 autori, testimoniano lo sviluppo tematico del festivalfilosofia e consentono di ricostruire alcune linee durature di dibattito attraverso la voce dei principali protagonisti della cultura filosofica internazionale.