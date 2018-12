Open Day domani a Carpi per corso Fashion Product Manager

Si svolgerà domani, giovedì 6 dicembre, dalle ore 10 alle 16, l’Open Day della sede di ForModena al civico 131/c di via Carlo Marx a Carpi. Scopo dell’iniziativa, quello di fornire maggiori informazioni a tutti coloro che sono interessati a conoscere più nel dettaglio il nuovo corso biennale che partirà a Carpi e, con 2000 ore di cui 800 ore di stage al costo di 200 euro complessivi a partecipante, è rivolto a formare la figura di Fashion Product Manager, ovvero Tecnico superiore di processo e di prodotto per il Sistema moda 4.0, che, grazie alla completezza e versatilità della preparazione acquisita, è un ruolo assai richiesto dal mercato, in quanto capace di facilitare il raccordo tra i diversi ambiti di attività aziendale. Le iscrizioni si chiuderanno il 14 dicembre.

La giornata di domani rappresenterà inoltre l’occasione per visitare l’ente che, occupandosi di formazione per il tessile da quasi 30 anni, è dotato di tutti i laboratori tecnici per la progettazione grafica, la modellistica al tavolo e CAD e la maglieria, oltre naturalmente alle aule per la docenza frontale. Il corso ITS per Fashion Product Manager, promosso dalla Fondazione FITSTIC (Istituto tecnico Superiore tecnologie e Industrie creative) finanziato dal MIUR e validato dalla Regione Emilia-Romagna, è stato fortemente voluto da Carpi Fashion System e sarà coordinato da Formodena.