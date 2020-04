Fiere, Play Festival del Gioco dà appuntamento a settembre

Play Festival del Gioco si terrà a Modena dall’11 al 13 settembre 2020. La decisione è stata presa da ModenaFiere, organizzatore della manifestazione, alla luce degli ultimi provvedimenti presi dalle autorità in relazione all’emergenza Coronavirus.

L'evento era già stato rimandato da aprile a maggio, ma il prolungamento dell'emergenza rende evidentemente impossibile realizzare un evento di questa portata se non in autunno. E anche in questo caso le incognite sono molte.

Lo staff di Play è come sempre al lavoro per offrire ai giocatori, agli appassionati, alle associazioni e agli espositori la miglior esperienza possibile nel rispetto delle norme e della sicurezza di tutti. Ulteriori informazioni sul programma, le iniziative speciali e su come visitare l’edizione 2020 saranno disponibili a breve sul sito www.play-modena.it.