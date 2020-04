Deposizione delle corone per il 25 Aprile a Maranello, su Facebook immagini e documenti

Sabato 25 aprile Maranello celebra il 75° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Lo farà con una cerimonia alla quale, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, non sarà consentita la partecipazione del pubblico: a rendere omaggio ai caduti della Resistenza saranno il vicesindaco Mariaelena Mililli, Antonello Biondi (ANPI) e Alfonso Mosca (Alpini). Alle 11.30 in Piazza Amendola è in programma l’alzabandiera, cui seguirà la deposizione della corona al monumento della Resistenza, presso il Cippo di San Venanzio e al Monumento ai Caduti di Torre Maina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla pagina Facebook e sul sito del Comune saranno pubblicate le immagini della cerimonia e documenti sul tema della Resistenza partigiana.