Successo della Raccolta Alimentare di Porta Aperta, e del sistema crowdfunding

In occasione della raccolta alimentare promossa da Rock No War, Porta Aperta Modena e la rete provinciale degli empori sociali, sono state raccolte 31 tonnellate di generi alimentari, donati dai cittadini che si sono recati nei supermercati Conad, Coop e Panorama della provincia. All’iniziativa hanno partecipato anche Porta Aperta Carpi e la Consulta del Volontariato di Mirandola. Un bel risultato, anche quest’anno. I prodotti raccolti sono destinati ai progetti locali di contrasto alla povertà e ai progetti internazionali sostenuti da Rock No War.

Conclusa poi ieri la campagna di crowdfunding “Dona la spesa!”: grazie alla generosità di 55 donatori sono stati raccolti ulteriori 2.154 euroche serviranno per acquistare beni di difficile reperibilità per gli empori.