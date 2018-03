Ricerca attiva del lavoro con M@d Academy. Al via un laboratorio per laureati

Un percorso innovativo e personalizzato per accelerare l’inserimento nel mercato del lavoro e imparare a fare impresa. Lo propone “M@D Academy”, il laboratorio di orientamento e ricerca attiva del lavoro rivolto a giovani laureati della provincia di Modena, di età inferiore a 35 anni, il cui termine di iscrizione è stato prorogato fino a giovedì 5 aprile.

Il progetto è promosso dal Comune di Modena con il sostegno di Bper Banca e della Regione Emilia Romagna (nell’ambito degli accordi di programma Geco 4 e Geco 5 per le politiche rivolte alle giovani generazioni), in collaborazione con Er.Go l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori e con la Fondazione San Filippo Neri, ed è realizzato dalla start up Stars & Cows.

Il laboratorio offre ai partecipanti un percorso della durata complessiva di 60 ore (40 ore d’aula e 20 di project work individuale o di gruppo) nel corso del quale senior manager di esperienza consolidata in imprese del territorio e in multinazionali li affiancheranno per guidarli a individuare e raggiungere i propri obiettivi professionali sviluppando le proprie competenze e professionalità e acquisendone di nuove e mettendo in correlazione attitudini, passioni e talenti con i profili richiesti dal mondo del lavoro.

La partecipazione a “M@d Academy” è gratuita e limitata a 18 partecipanti. Le domande devono essere presentate on line entro giovedì 5 aprile. Tutte le istruzioni e i moduli per la presentazione delle candidature si trovano sul sito https://redazione.comune.modena.it/modenaunder.

Il laboratorio inizia il 14 aprile, si svolge nei fine settimana e termina il 6 maggio. Nel periodo tra luglio e settembre sono previste sessioni individuali di follow-up per verificare lo stato di sviluppo del piano di azione e reindirizzarlo se necessario.