Rulli Frulli Teatro, ​al via un progetto innovativo di inclusione della Fondazione Scuola di Musica “Andreoli”

Si chiama “Rulli Frulli Teatro” il nuovo progetto della Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli” rivolto a ragazze e ragazzi dai 13 ai 16 anni, che partirà questa estate. «L’iniziativa – spiega il direttore della Fondazione, Mirco Besutti – unisce la musica con il teatro, per stimolare su più piani la creatività, favorendo il lavoro di gruppo e l’integrazione».

Il progetto sarà articolato su quattro settimane di lezione (un incontro a settimana) più uno spettacolo finale. Gli allievi, suddivisi in due gruppi, potranno così mostrare quanto appreso nel laboratorio musicale (riciclo e invenzione creativa di strumenti musicali, esecuzione di composizioni, improvvisazione su una base ritmica…) e di teatro (incentrato sull’attività di mimo, sul ritmo, sul movimento del corpo nello spazio e sullo sfondo sonoro).

Il gruppo che realizzerà le parti musicali sarà seguito da un insegnante della Banda “Rulli Frulli”, mentre l’altro gruppo metterà a punto il testo teatrale insieme a un esperto. «La Fondazione “Andreoli” – prosegue Besutti – non si è fermata nemmeno nei giorni più bui del lockdown; al contrario, noi siamo rimasti uno dei pochi punti di riferimento certi per i nostri ragazzi, prima con le lezioni a distanza e adesso con quelle in presenza. Ora vogliamo continuare a offrire progetti innovativi e modulati sulle esigenze delle famiglie dell’Area Nord. Il progetto intende stimolare la creatività dei ragazzi nella costruzione di strumenti e nella realizzazione di uno spettacolo, aiutarli ad esprimersi nella stesura originale di un testo teatrale e favorire l’integrazione».

Ogni gruppo svolgerà otto ore di incontri frontali e quattro ore di prova finale e di spettacolo. Le date degli incontri saranno comunicate dopo il 26 giugno. Le lezioni si terranno nelle sedi di Mirandola (via Fermi n. 3) e Concordia (via Lenin n. 40) della Fondazione “Andreoli”. È previsto un costo di 100 euro a partecipante.

Per info e iscrizioni: 347/9001198 o mirco.besutti@fondazionecgandreoli.it, entro il 25 giugno 2020.