Migliore Aceto Balsamico di Modena, il 53°palio a Spilamberto

Una tradizione tutta modenese quella del gustoso Aceto Balsamico. E per mantenere viva la tradizione, da 53 anni oltre 160 Maestri Assaggiatori, con l’aiuto di 70 Assaggiatori e di 80 Allievi, all’inizio del mese di aprile si mettono al lavoro per valutare le migliaia di campioni di Aceto Balsamico Tradizionale che vengono consegnati alla Consorteria in una competizione che vedrà un solo Aceto salire sul podio.

Solo domenica 23 giugno a Spilamberto (Mo) durante la tradizionale fiera di San Giovanni intorno alle ore 20.00 si saprà il nome del miglior Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e degli altri 11 finalisti: tutto questo è il Palio di San Giovanni, la competizione riservata agli aceti balsamici “tradizionali” prodotti nella loro zona di origine, gli “antichi domini estensi” e giunta alla sua 54esima edizione, continuando a riscuotere successo tra i cultori del Balsamico. Basti pensare che quest’anno i campioni raccolti, che rimangono anonimi fino alla premiazione, sono stati ben 1.516.

Il Palio di San Giovanni è un’occasione per la Consorteria di esaminare e tenere monitorata la produzione di Aceto Balsamico Tradizionale del territorio sia dal punto di vista organolettico, che per quanto riguarda le caratteristiche chimico-fisiche: in questo modo può trasmettere ai produttori indicazioni idonee affinchè sia rispettata la tradizione secolare.

Le fasi di valutazione prevedono una prima selezione cui partecipano tutti i campioni, a cui viene assegnato un punteggio suddiviso per standard visivi, olfattivi, gustativi e infine si valuta la “sensazione finale” sulla base di 400 punti come valore massimo; soltanto chi supera almeno il valore minimo di 270 punti accede poi ai quarti, dove vengono selezionati i primi 72 campioni che disputano le semifinali. Fra questi i 12 che hanno ottenuto il miglior punteggio accedono alla finale per contendersi il prestigioso riconoscimento di miglior Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.

La graduatoria ufficiale dei migliori 12 Aceti Balsamici Tradizionali viene resa pubblica domenica 23 giugno, intorno alle 20.00 presso la Rocca Rangoni di Spilamberto e al vincitore viene assegnato l’ambito Palio di San Giovanni, ovvero, a una settimana dalla premiazione il Gran Maestro si reca a casa del vincitore e marchia a fuoco le botti dell’acetaia con il logo della Consorteria.

L’organizzazione e la realizzazione del Palio di San Giovanni richiede un lavoro immenso, impossibile da fare senza una grande squadra – spiega il Gran Maestro della Consorteria Maurizio Fini – per questo ringrazio tutti coloro che si stanno impegnando per la realizzazione di questo evento. Nel Palio culmina il lavoro della Consorteria, rivolto alla promozione e tutela di una tradizione secolare che arricchisce le nostre terre