"Storielle d'Appennino - frammenti di memoria", Polinago presenta il nuovo libro di Franca Gualmini e Carla Berti

Domenica 5 luglio alle ore 17.30, nella Piazza comunale di Polinago, si terrà la presentazione del nuovo libro di Franca Gualmini e Carla Berti dal titolo "Storielle d'Appennino - frammenti di memoria". All'evento, organizzato dalla proloco di Polinago, parteciperà il Sindaco Gian Domenico Tomei in compagnia del Professor Alfonso Fraia, dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e della Professoressa Cristina Andreotti che si occuperanno della presentazione.

Il volume, edito da Adelmo Iaccheri Edizioni, è una raccolta di "storielle" tratte delle memorie delle autrici, ambientate nei suggestivi paesaggi dell'Appennino Emiliano. Tra le righe di "Storielle d'Appennino", tradizioni ormai dimenticate ed episodi che vedono come protagonisti personaggi storici delle nostre montagne, accompagnate da illustrazioni e dipinti ideati dalle autrici stesse.

Il libro, attualmente in vendita al prezzo di 20 euro, sarà ristampato per garantire un tuffo nel passato a tutti gli affezionati che vorranno acquistarlo. In caso di maltempo, la presentazione si svolgerà nel Palazzetto dello Sport di Polinago, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza.