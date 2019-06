Street Art al parco di Appalto di Soliera

Meno di un anno fa, veniva inaugurato ad Appalto di Soliera un nuovo parco lungo la ferrovia, realizzato con la raccolta fondi civica nell'ambito del progetto partecipativo Ataldegmè. Lo scorso fine settimana, in accordo con il Consiglio di Quartiere, il Comune ha invitato un gruppo di writers a dipingere gli oltre duecento metri di pannelli che separano il parco dalla ferrovia.



“L’obiettivo”, spiegano gli autori, “era mettere al centro della riflessione il senso stesso dei graffiti, ovvero nomi e stili di scrittura dei singoli che, come si può vedere, sono estremamente eterogenei in quanto riflettono le differenti sensibilità degli autori. Il writing, sempre additato come massimo esempio di comportamento antisociale e degrado urbano, rappresenta qui un modo per modificare l’estetica di un piccolo parco e per reinterpretare una infrastruttura che, da oggi, offrirà agli abitanti spunti per rifelttere e, speriamo, sarà fonte di ispirazione per i piccoli che vogliano avvicinarsi al mondo dell’arte attraverso un linguaggio contemporaneo.”