“Tra il cielo e le scale...a Natale”, il nuovo brano di Dante Meschiari

Il cantautore modenese Dante Meschiari, in arte Dan, ripropone il suo brano dedicato alla magia del Natale dal titolo “tra il cielo e le scale...a Natale” e subito spopola sui social arrivando circa al milione di visualizzazioni. “Racconto in modo originale la storia di due ragazzi che si incontrano il giorno di Natale, per caso, sulla spiaggia, e si amano. Non c’è la neve e non ci sono regali da scartare, ma i due giovani ricorderanno per tutta la vita le emozioni provate quel giorno” spiega Dan. Il video è stato girato su una spiaggia, che per Dan “rappresenta idealmente ogni spiaggia nel mondo. È lì che i due ragazzi si trovano e si innamorano. Nonostante quella sia l'unica volta che si vedranno, rimarrà nel loro cuore la magia di quel giorno natalizio”. Scritto da Dante Meschiari su musiche di Stefano Bianchi il brano é distribuito da Universal Music e Lungomare Srl e disponibile anche su Amazon Music e Spotify.

Dante Meschiari festeggia quest’anno 40 anni di carriera, 40 anni di vita nel segno della musica, 40 anni di successi in tutto il mondo, in breve, “40 & LODE”, come il suo album uscito per l’occasione nel quale raccoglie i brani piu’ significativi della sua carriera musicale.

“In questi 40 anni ho scritto più di 250 canzoni e ho dovuto naturalmente fare una scelta – spiega Dan. – Alla fine ho deciso di non inserire le canzoni che mi hanno dato notorietà come “Vai Ferrari”, “Monica” e “Navigando nuvole”, ma ho voluto portare con me, nel mio album alla carriera, soprattutto gli ultimi brani a cui sono molto legato, scritti insieme al maestro Stefano Bianchi”.

La sua carriera inizia quasi per caso scrivendo e cantando “VAI FERRARI”, inno dedicato alla “rossa” di Maranello che e’ subito un successo e gli permette di partecipare a numerosi programmi televisivi, prima con Raffaella Carra’, poi con Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi e su Canale 5, di lavorare con autori come Giuseppe Dati,Beppe Bigazzi, Paolo Vallesi, Popi Fabrizio e Maurizio e di vincere numerose ed importanti onorificenze musicali, tra le quali il Grammy Europeo per la canzone d’autore-Premio Rino Gaetano – con il brano “Non arrenderti”, presentato su Rai 1, il Disco d’oro e, a New York, il “34th International Award Fontane di Roma” dell’ Accademia Internazionale La Sponda di Roma, durante il quale e’ stato premiato “per aver diffuso, con le sue canzoni, l’italianità nel mondo”.

Esiste anche un fan club in suo nome, attivo da anni, che raccoglie circa 2000 persone, soprattutto donne, amanti dei suoi brani ed e’ molto attivo sui social, avendo superato con alcuni video, come “Il piacere e’ tutto mio” i due milioni e con “Sono sempre stato cosi’” il milione di visualizzazioni.

Il cantautore Dan ha deciso di festeggiare i 40 anni della sua carriera musicale con gli ultimi due live, uno a Modena ed uno a Rimini entro il 2021.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/z8jllVOHldI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>