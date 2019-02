"Sonda Club", due nuovi vinili prodotti dal Centro Musica di Modena

Distribuiti gratuitamente in una tiratura limitata di 300 copie, escono oggi, venerdì 8 febbraio, due nuovi dischi 45 giri della collana “Sonda Club”, su vinile colorato.Sono stati realizzati nell’ambito del progetto Sonda, sviluppato dal Centro Musica di Modena con contributo della Regione Emilia-Romagna.

Il vinile è stato scelto perché è un supporto che trasuda passione per la musica, che ricorda un tempo in cui faceva sognare con questi oggetti di plastica contenuti in copertine vere e proprie opere d’arte. Sui vinili sono state pubblicate pietre miliari e con i vinili è stato immaginato tutto e il contrario di tutto.

Ogni singolo di “Sonda Club” vede la presenza di un artista iscritto a Sonda e di un artista più conosciuto, entrambi rigorosamente provenienti dall'Emilia-Romagna.

Per i due nuovi vinili hanno collaborato Mara Redeghieri (ex Ustmamò) e il rapper Murubutu, due pezzi da novanta nei rispettivi territori musicali. Se la prima, infatti, è stata voce degli Ustmamò, per poi rinascere come solista con canzoni nate sempre per scuotere la sonnolenta società civile, l’altro è uno dei nomi che contano del rap italiano. A loro il progetto Sonda ha affiancato due giovani artisti. A fare il paio con Mara Redeghieri è stata scelta la band La Metralli, nota sia a Sonda che alla stessa Mara: per il singolo Redeghieri ha offerto il brano “Augh”, la band La Metralli ha scelto “Elittica”. Sull'altro lato del vinile con Murubutu, che ha regalato al progetto il suo brano “Mara e il maestrale” (dall’album “L'uomo che viaggiava nel vento e altri racconti di brezze e correnti”), è stato invece inserito il giovane rapper bolognese “Messia” con il brano “Matondo”.

I nuovi vinili “Sonda Club”, gratuiti, sono disponibili al Centro Musica di Modena.

Quella di venerdì 8 febbraio è la terza accoppiata di singoli uscita, e fa seguito a quelli con Paolo Belli e Trio Medusa, New Colour, Giardini di Mirò remixati da Teho Teardom, Kisses From Mars, Skiantos con Claudio Lolli, Nicholas Merzi, Confusional Quartet e feat. Esserelà

Il progetto Sonda del Centro Musica di Modena, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, è nato per sostenere la creatività in ambito musicale. Il progetto, che conta oltre 700 iscritti, accompagna i “nuovi” artisti disponibili a sottoporre i loro lavori alla valutazione di professionisti del settore, a un’etichetta, un’impresa di management o un promoter. Fornisce loro supporto e consulenze, oltre alla possibilità di suonare nei club, festival ed eventi in regione. Per iscriversi, gratuitamente a Sonda è sufficiente risiedere in Emilia-Romagna e proporre un repertorio originale. Gli artisti interessati devono inviare al Centro musica di Modena (centro.musica@comune.modena.it) un cd con due brani originali, una scheda biografica e i contatti. Il materiale sarà attribuito a uno dei valutatori di Sonda che invia un primo riscontro all’artista. Questi, se vorrà, potrà applicare i consigli ricevuti e inviare nuovamente il materiale.

Le opportunità offerte dal progetto Sonda comprendono anche gli open day, incontri diretti con i valutatori che si svolgono due volte all’anno al Centro Musica; occasioni di formazione finalizzate alla produzione musicale e all’esibizione dal vivo, tra le quali la residenza artistica “Soundtracks - Musica da film”, percorso sull’integrazione tra suono e immagine (le iscrizioni per partecipare alle selezioni sono aperte fino al 3 marzo); promozione attraverso il magazine annuale Musicplus.it, canali social del Centro musica con le interviste di SondainOnda; le produzioni e occasioni di esibirsi live in club partner a fianco di grandi artisti italiani e stranieri.