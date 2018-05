Vogue entra nei laboratori di manualità della Scuola Primaria Cittadella di Modena

I laboratori primaverili organizzati dal Comitato Genitori della scuola, quest’anno hanno potuto contare sulla collaborazione di una stilista ritenuta uno dei giovani talenti di Vogue Italia. Yekaterina Ivankova ha insegnato ai bambini l’accostamento dei colori, la composizione del figurino, la sua coloritura e il suo completamento tramite l’accostamento di stoffe. Tutte fasi del lavoro che una stilista deve effettivamente affrontare per preparare gli outfit da portare in sfilata. Grande la soddisfazione delle bambine e dei bambini e della stilista: “Alcuni hanno già un proprio stile. Si nota la mano. Dopo tanti anni di esperienza me ne accorgo subito. È stato molto bello lavorare con questi bambini, che ho potuto seguire individualmente.”