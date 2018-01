"Delusionist", Natalino Balasso e Marta Dalla Via sul palco a Fiorano

Nell’ambito della Stagione Teatrale 2017/2018, gestita da Tir Danza per conto del Comune di Fiorano Modenese, domenica 7 gennaio 2018, alle ore 21, al Teatro Astoria sarà di scena lo spettacolo ‘Delusionist’, scritto e interpretato da Natalino Balasso e Marta Dalla Via, con la scommessa di divertire il popolo senza essere consolatori.

Natalino Balasso, esemplare tarchiato della comicità cinica e Marta Dalla Via, irascibile artigiana del teatro contemporaneo, scrivono e recitano uno spettacolo che non si vergogna di avere una trama.

Dal lavoro comune della trilogia Cativìssima e dalla visione ed ammirazione reciproca dei rispettivi spettacoli, nasce l'idea di creare una pièce che sia nuova, contemporanea, umoristica e impertinente.

Delusionist parte da un'osservazione molto semplice: oggi, esistere, è pura performance, per incrementare la prestanza e svettare sul prossimo; l’ultima frontiera da abbattere è quella del sonno. Ci vorrebbe una pastiglia che ci permetta di essere sempre accesi. Un semplice modo per debellare l’oltraggio alla produttività fatto dal tempo passato a dormire, o sognare forse.

Questo farmaco è il protagonista del nostro racconto. Insieme ai suoi effetti collaterali.

Vito Cosmaj, capo di una piccola azienda farmaceutica in difficoltà, ha ideato, una pillola che permette di stare svegli per un'intera settimana 24 ore al giorno.

Vedremo Cosmaj e la sua segretaria alla ricerca di un'idea per pubblicizzare il prodotto, vedremo entrare in azione Natalino Balasso e Marta Dalla Via, convocati per preparare lo spot promozionale. Vedremo sfilare una serie di personaggi di varia umanità: aspiranti musicisti, convinti declamatori, bizzarri performer, in un carosello di provini giostra della peggior quotidianità. Avrà successo l’innovativa pasticca? Riusciranno Balasso e Dalla Via a confezionare lo spot che deve muovere le masse all'acquisto? Ma saranno domande che dovranno cedere il passo ad altre, più sottili e meno evidenti. Delusionist è il paradosso di una impresa fallimentare di successo, dello star svegli senza essere desti, dell’essere sempre presenti a tutti eppure non esistere.

Ingresso euro 20, ridotto 18, 2 euro la prevendita. Biglietteria: negli orari di apertura cinema e on-line www.liveticket.it/astoriafioranomodenese - 0536 404.371