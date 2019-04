Demian Dominguez live al Perla Verde di Savignano

Grande energia e spiccata personalità sono gli ingredienti principali contenuti nello show proposto da questo straordinario artista ROCK/BLUES tra i più apprezzati in Europa e negli Stati Uniti d'America. Lungo la sua grande carriera Demian Dominguez è stato in tour in giro per South America, Europa, Stati Uniti e ha condiviso il palco con artisti del calibro di Jimmie Vaughan, Roy Rogers, Los Lobos, Eric Sardinas, Paul Shortino, Javier Vargas, Raimundo Amador e molti altri.

Ore 22, Via Magazzino 2140 Savignano S/p Info prenotazione tavoli al 3394901235 ( consigliatisssimaaa)



Bass Francesco Alga Zucchi

Drum Jacopo Coretti

Voce e guitar Demian Dominguez!