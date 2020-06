"Donne che corrono coi lupi". Il cerchio delle donne

Dopo questi lunghi mesi di quarantena, isolamento, introspezione e solitudini, abbiamo finalmente la possibilità di ritrovarci in Cerchio. Con le dovute precauzioni, ma è giunta l'ora di "ri-cerchiarci", ri-cercarci, ri-trovarci, ri-nascere, ri-creare, ri-gioire! Noi ci siamo, pronte a rilanciare la sfida della profonda e inesauribile Crescita Personale verso il nostro sè più autentico e salutare.

Il Cerchio delle Donne rinnova il suo impegno all'incontro, alla profonda condivisione di esperienze e vissuti, emozioni e pensieri, al canto che eleva e diventa meditazione, al benessere globale che semplici tecniche di Mindfulness e di Meditazione possono veicolare, pacificando e armonizzando mente e corpo. Siamo pronte a rinnovate serate di pura cura di sè e della propria interiorità.

E poi ci sarà il Gioco, i Bagni di Gong, il Movimento, lo Scambio, gli Sguardi, la Sorellanza di un cerchio che ci interconnette, ponendoci in un contatto pieno col nostro sè profondo, con gli altri, con i valori che contano e col mondo. Un Mondo che ora più che mai, ha così bisogno della forza prorompente e accogliente del femminile, un femminile che diventa consapevole della sue capacità di empatia, luce, gentilezza, compassione, trasformazione.

Il cerchio è un antico rito, denso di opportunità e possibili prodigi, che sento il bisogno di riproporre, caldeggiare, tenere vivo. Un'occasione preziosa per condividere i propri mondi interiori e i propri riti di passaggio e crescita, fuori da schemi e giudizio, calando le scomode maschere che spesso ci opprimono, sentendo il sapore dell'autenticità. E' uno spazio protetto, per rilassarsi e lasciare andare le tensioni e le zavorre inutili, per meditare insieme e co-partecipare al viaggio della vita , attivando le risorse implicite in ciascuno di noi.



Vi aspettiamo, dunque, numerose, per dissodare il terreno, piantare nuovi semi, alle soglie dell' estate.

Le date: Venerdì 5 Giugno, Martedì 16 Giugno, Martedì 30 Giugno, Mercoledì 8 Luglio ( Quest'ultimo incontro sarà all'aperto, presso Agriturismo Santa Chiara, una sorta di festa finale tutte insieme!)



Conduce:

Manuela Monari, insegnante, scrittrice, mindfulness counselor, formatrice del progetto mindfulness Gaia-Kirone per il benessere psico-fisico e lo sviluppo della coscienza globale e planetaria.

Prenotazioni contattare Gloria al n° 324 7765763

Manuela al n° 3474155690