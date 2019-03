Donne e lavoro: alla sala Truffaut reading, dibattito e il cortometraggio "Mamme fuori mercato"

Fa tappa martedì 19 marzo a Modena il ciclo di appuntamenti “Donne e Lavoro”, l'iniziativa sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna in occasione della Giornata internazionale della donna. Sarà la sala Truffaut in via degli Adelardi 4 ad ospitare dalle 18 la seconda delle cinque tappe in programma fino al 3 aprile in altrettanti capoluoghi, con l'obiettivo di sensibilizzare sul problema della discriminazione delle donne in ambito lavorativo, promuovere buone pratiche di conciliazione dei tempi e di welfare aziendale, valorizzare il lavoro delle donne, la loro leadership e le loro competenze.

Il format è quello di un talk show in cui si alterneranno letture, proiezioni e un momento di approfondimento e dibattito (ingresso gratuito fino a esaurimento posti). Il pomeriggio prevede alle 18, dopo i saluti istituzionali di apertura, un reading di testi con Monia Cappiello. A seguire, il talk con gli interventi dell'assessora regionale alle Pari opportunità Emma Petitti, diIrene Guadagnini, assessora alle Pari opportunità del Comune di Modena, della giuslavorista Claudia Labate e di Claudia Prati, agente di commercio e imprenditrice, moderate da Sabrina Zanetti, presidente Acli Arte e Spettacolo Rimini.

In chiusura la presentazione e proiezione del cortometraggio “Mamme fuori mercato”, che sviluppa il tema della difficoltà delle donne madri a collocarsi nel mondo del lavoro. Il film, realizzato nel 2018 con una produzione tutta al femminile, è scritto e diretto dalla regista Pj Gambioli.

L'evento rientra nel programma di iniziative promosse dal Comune di Modena per celebrare l' 8 marzo Giornata internazionale della donna, in collaborazione con il Tavolo comunale delle associazioni per le pari opportunità e la non discriminazione e la Fondazione Emilia Romagna Teatro. Il format "Donne e lavoro" è promosso da Acli provinciale Rimini e Coordinamento donne Acli Rimini, in collaborazione con l'Associazione culturale Janas e United Women Production. Prossime tappe Forlì (28 marzo), Bologna (2 aprile) e Ravenna (3 aprile).