"Eluana non deve morire", l'On. Eugenia Roccella presenta il suo nuovo libro a Palazzo Europa

IDeA popolo e libertà promuove per lunedi 6 maggio alle ore 21 presso la sala C del Palazzo Europa di Modena, la presentazione del libro dell'On. Eugenia Roccella "Eluana non deve morire" scritto nel decimo anniversario della morte di Eluana Englaro.

Sarà presente l’autrice. Carla Mazzola modererà il dibattito a cui parteciperà anche il giornalista Francesco Agnoli su questo argomento di grande attualità perchè entro giugno il Parlamento dovrà decidere, su solelcitazione della Corte Costituzionale, se introdurre o no nel nostro ordinamento l’eutanasia.