Emergency incontra la cittadinanza e i volontari presso A.V.P.A. Croce Blu di Modena

Domani, mercoledì 28 febbraio, il Gruppo Studenti Universitari Emergency, il Gruppo Territoriale Emergency e A.V.P.A. Croce Blu di Modena danno appuntamento alle ore 20.30 presso la sede di Croce Blu (Via Giardini, 481) per un incontro con Sauro Forni, coordinatore infermieristico di Programma Italia dell’organizzazione fondata da Gino Strada. L’incontro, che vede la partecipazione del primo cittadino modenese Gian Carlo Muzzarelli, sarà moderato da Matteo Pancani, responsabile Comunicazione della Croce Blu di Modena.

Nel corso della serata, Sauro Forni entrerà nel vivo del Programma Italia di Emergency, volto a garantire assistenza socio-sanitaria, educazione e orientamento sanitario a persone in difficoltà. «È la prima volta che il nostro Gruppo Territoriale – affermano i rappresentanti del Gruppo stesso – e il Gruppo Studenti Universitari Emergency collaborano con Croce Blu di Modena, siamo felici dell’opportunità di poter raccontare il lavoro di Emergency in Italia».

Un importante momento di approfondimento e di confronto fra due realtà del nostro territorio che operano nella promozione e nell’affermazione di valori di solidarietà e di mutualità, come sostiene la Presidente di Croce Blu di Modena Anna Perazzelli: «Siamo molto felici che la nostra sede sia la cornice di questo incontro fortemente voluto e gradito. Ospitare la testimonianza e il racconto di Sauro Forni costituisce un importante momento di confronto e di divulgazione delle attività che Emergency promuove e conduce in Italia. La speranza è che questa serata possa sì condurre a una riflessione, ma che possa anche porre l’accento su tutte quelle problematiche che coinvolgono alcune fasce più deboli della popolazione; le stesse difficoltà che, in ambito socio-sanitario, anche Croce Blu di Modena si impegna quotidianamente ad abbattere, attraverso l’impegno e la responsabilità di tutti i suoi volontari».

Ingresso libero fino a esaurimento posti.