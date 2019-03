"Emozioni in cammino", Santiago e Giubileo 2016 in mountain bike

La Fattoria Centofiori presenta il terzo e ultimo appuntamento della rassegna "Emozioni in cammino": Anacleto Zanfi ci racconterà la sua esperienza di vita sul cammino di Santiago e il Giubileo 2016 in Mountain bike.

Possibilità di cena bio a buffet col viaggiatore, a fine serata tisane e dolcetti per tutti.

Ingresso ore 19:30: CENA COL VIAGGIATORE €25

Apericena a buffet a cura del Bioagriturismo Centofiori

Ingresso ore 21: €10

Calice di benvenuto e a fine serata tisane e dolcetti bio per tutti

Prenotazione obbligatoria 340/2573554