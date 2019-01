Appennino, nel fine settimana escursione a Capanna Tassoni

Fine settimana a Capanna Tassoni...manca la neve...non il ghiaccio che modella fantastiche cascate... ma c'è tanto di più. Fitte abetaie, maestose faggete, tracce di animali selvatici, cieli tersi, crinali affilati e...in lontananza...il mar Ligure. Domenica 13 ritrovo alle 9.30 per l'escursione in mattinata con l'oro in bocca e rientro per le 13 con possibilità di pranzo in rifugio

Su richiesta per gruppi di almeno 6 partecipanti Sabato 12 ritrovo ore 16 per l'escursione al tramonto e rientro in notturna per le 20 con possibilità di cena e pernotto in rifugio.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattate le nostre Guide Ambientali Escursionistiche via e-mail a guide@fattoriacentofiori.it o via whatsapp al 3335293621 e al 3393480730

