Etra Festival, il primo atto a Vignola con Antonella Ruggiero

Etra Festival torna a Vignola, in provincia di Modena, nella storica Piazza dei Contrari, con un fitto calendario di appuntamenti - tutti gratuiti fino ad esaurimento posti - che, fino alla fine di agosto, animeranno per il quinto anno consecutivo il centro storico dell'antico borgo.

Si comincia venerdì 29 giugno, a partire dalle ore 21.00, quando Antonella Ruggiero si esibirà in concerto. Sabato 30 sarà poila volta, alla stessa ora, del Duo Zamuner, per un concerto, voce e pianoforte, tutto al femminile.

Etra Festival proseguirà poi con importanti protagonisti del mondo dello spettacolo come il trasformista di fama internazionale Arturo Brachetti, Fabio Testi, Amanda Sandrelli e tanti altri, in una programmazione inserita anche nell'ambito del Festival di musica, teatro e danza Artinscena, mentre il 19 luglio David Riondino interpreterà i versi di Petrarca, in un evento all'interno della programmazione di Poesia Festival.

Venerdì sera la Ruggiero intratterrà con un repertorio che spazierà da Duke Ellington con Caravan a Summertime di Gershwin fino a Over the raimbow di Harold. Sabato invece il Duo Zamuner proporrà un programma che varierà dal jazz americano a brani di Pino Daniele.

Venerdì 29 giugno alle ore 21.00

Antonella Ruggiero, eclettica e versatile cantante italiana, presta la sua voce a un repertorio eterogeneo per cultura e provenienza. Grazie alla sua estensione vocale, alterna il registro pop a quello lirico di soprano leggero, passando dalla musica classica e contemporanea al jazz e al tango, dalla musica sacra e corale a quella bandistica e popolare. Nata a Genova nel 1952, è stata membro fondatore nel 1975 dei Matia Bazar, gruppo pop con il quale ha conseguito riconoscimenti in tutto il mondo e che ha lasciato nel 1989 per la carriera solista. Nel 1998 e nel 1999 si classifica seconda a Sanremo. Nel novembre del 2001 esce Luna crescente - Sacrarmonia, disco realizzato con gli Arkè Quartet, incentrato sulla musica sacra e classica, che la porta a intraprendere nuove avventure musicali e una lunga tournée "sacra" in chiese, basiliche e teatri, non solo in Italia ma anche all'estero. Nel 2004 è la prima e unica cantante ad aver ricevuto il permesso di cantare nella Santa Casa del Santuario di Loreto. Nel 2008, accompagnata dal GuitArt Quartet, reinterpreta pezzi di Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Juan Luis Guerra, Luis Miguel. Nel 2008 collabora con l'Orchestra d'archi del Maggio Musicale Fiorentino. Negli ultimi anni è emerso l'aspetto più poliedrico e sperimentale con Sacrarmonia, progetto dedicato alle musiche sacre del mondo, con l'omaggio ad Amalia Rodriguese e al fado portoghese, con Quattro passi per Broadway, un concerto dedicato ai brani più celebri dei Musical di Broadway (Tonight, Over The Rainbow, Summertime), e con Stralunato Recital, una sorta di raccolta dove la cantante propone dal vivo le sue canzoni più famose.

Insieme a lei il Maurizio Di Fulvio Group, gruppo d'avanguardia, tra i più importanti della scena internazionale, in cui predominano eleganza strumentale, equilibrio tecnico-esecutivo e sound inconfondibile. Costituito dal chitarrista-compositore Maurizio Di Fulvio, dal fisarmonicista Renzo Ruggieri, dal contrabbassista Ivano Sabatini e dal batterista-percussionista Walter Caratelli, tutti musicisti dalla solida preparazione e dotati di equilibrato senso dell'estetica musicale, il gruppo si esibisce in performance intense e cariche di pathos nei maggiori festival europei ed americani a fianco dei grandi musicisti contemporanei.

Sabato 30 giugno alle ore 21.00

Emilia Zamuner inizia lo studio del pianoforte con la nonna, Laura Lamagna, ma la sua grande passione è il canto. Ha studiato canto lirico sotto la guida del soprano Marilena Laurenza presso il Conservatorio "Martucci" di Salerno.Ha collaborato con numerosi artisti tra cui Pietro Condorelli, Giulio Martino, Marco Sannini, Francesco D'Errico, Marco de Tilla, Massimo Morriconi, Emanuele Cisi, Furio di Castri, Piero Frassi, Massimo Manzi, Alessandro Castiglione, Marcio Rangel, Andrea Rea, Daniele Sorrentino, Massimo del Pezzo, Carlo Lomanto, Giuppi Paone.A partire dal 2011 svolge un'intensa attività concertistica che l'ha portata ad esibirsi in numerose città italiane (Milano, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Cosenza, Palermo, Catania, Cagliari, Messina, Ragusa, Siracusa ) e straniere (tournè in Spagna, Macedonia , Portogallo, Germania, Belgio).Inoltre ha vinto una borsa di studio (unica artista italiana) per partecipare al prestigioso "International Congress of voice teachers" che si è tenuto ad agosto 2017 a Stoccolma.

Elisabetta Serio studia al conservatorio e si laurea in jazz e con il M° Valerio Silvestro. Segue seminari con Barry Harris. Il suo percorso musicale in senso stretto è "per strada". Le sue collaborazioni raccontano di diversi suoni: il mediterraneo con Pino Daniele (con cui ha collaborato dal 2012 al 2015) il neapolitan powercon James Senese, Tullio De Piscopo, Rino Zurzolo, Enzo Gragnianello; il funky blues con la cantante inglese Z Star, il world music con Sarah Jane Morris. Ha partecipato a diversi concerti e manifestazioni, sia con i propri progetti che come turnista, potendo conoscere realtà internazionali come l'Usadba Jazz Festival, il Toronto Jazz Festival, il San Francisco Jazz Festival, fino al nostrano Umbria Jazz.

Etra Festival - con la direzione artistica di Andrea Candeli e Andrea Santonastaso - è organizzato con il sostegno, tra gli altri, di Fondazione di Vignola, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena e Unione Terre dei Castelli.