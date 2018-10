Al Centro Florim di parla di "evoluzione della traumatologia dello sport e storia dell'artroscopia"

​​Il 30 ottobre alle ore 19,00 ci attende un nuovo appuntamento con gli “Incontri della salute”, organizzati in collaborazione con Ospedale di Sassuolo. Titolo dell'incontro: "L'evoluzione della traumatologia dello sport e storia dell'artroscopia".

Si parlerà di traumatologia sportiva, un campo di patologie molto frequenti ed in crescita progressiva. Come si è evoluta e come si fa diagnosi e trattamento dei principali traumi sportivi nel terzo millennio? Relatore Luigi A. Pederzini - Direttore Struttura complessa S.C. Ortopedia e Traumatologia - Ospedale di Sassuolo. Modera la Dottoressa Marcella Camellini - Medico Dirigente U.O. Cardiologia e Responsabile del Progetto "Incontri della salute" per l'Ospedale di Sassuolo.

L’incontro è come sempre gratuito ed aperto a tutti. Per partecipare è sufficiente inviare una mail a saluteformazione@florim.com specificando il vostro nome e quello di eventuali ospiti o telefonare al numero 0536.840111

