Tecnologia e divertimento a ModenaFiere con la nuova edizione di Expo Elettronica

Il primo appuntamento dell’anno per toccare con mano tutte le principali novità del mondo hi-tech è a Modena con Expo Elettronica, l'11 e 12 gennaio presso il quartiere fieristico: in migliaia di metri quadrati “zeppi” di articoli elettronici per l’intrattenimento sono protagonisti non solo piccoli e grandi elettrodomestici sempre più all’avanguardia, ma anche dispositivi mobile e smartwatch di ultima generazione, proposti da oltre 300 espositori provenienti da tutta Italia.