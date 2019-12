Affettività e sessualità per le persone con disabilità: se ne parla a Modena con "Famolo strano"

“Famolo strano - affettività, disabilità e sessualità”, è questo il titolo dell’incontro in programma a Lo Spazio Nuovo (via IV Novembre 40/B, Modena) mercoledì 4 dicembre alle 18.30.

Un’occasione per parlare di affettività e sessualità per le persone con disabilità e per riaffermare diritti e benessere di tutte e tutti, tra cui quello di poter vivere la propria sfera affettiva dignitosamente. Interverranno Gian Maria Galeazzi, medico, professore associato di psichiatria Unimore e Rossella Caci, dottoressa in legge, specializzata in diritti umani. Sono previste alcune testimonianze e storie di vita vissuta per approfondire gli aspetti legati alla disabilità fisica e a quella mentale nelle cornici mediche e legali.

Dalle 15 concerto degli auguri con Davide Burani, arpista e coro “come è bello cantar”, alle 17 laboratorio gratuito per bambini di pasticceria natalizia con prodotti biologici Dolcemente bio - Lab, in collaborazione con rete Alimentazione ribelle. Le attività si inseriscono nel quadro del progetto “un villaggio in crescita” con il sostegno del Quartiere 1. L’evento è promosso dall’ Associazione Idee in circolo, in collaborazione con Arcigay Modena Matthew Shepard e Social Point.

L’ingresso è libero e gratuito.