“Libia kaputt", l’inviato di guerra Fausto Biloslavo a La Terra dei Padri

“Libia kaputt: dalla caduta di Gheddafi alla bomba migranti” è il libro/reportage, autentico graphic journalism, scritto direttamente dalle zone di combattimento che Fausto Biloslavo, uno dei più noti reporter embedded italiani, presenterà venerdì 18 ottobre al circolo La Terra dei Padri.

L’inviato de Il Giornale, collaboratore di Panorama, Mediasset e Sky nonché cofondatore del sito "Gli occhi della guerra" - primo crowfounding italiano per i reportage di qualità - porterà la testimonianza vissuta personalmente in diretta sulla prima sanguinosa rivolta araba, sul caos libico e sul reale, opaco e interessato, ruolo delle Ong. Un racconto mozzafiato che parte dalla cattura del colonnello - anche con l’intervista profetica concessa in esclusiva - per finire nel caos dell’immigrazione clandestina e del business dei barconi.

Modera l’incontro il giornalista Paolo Casolari, introduce il presidente del circolo Fabio de Maio. Appuntamento alle ore 21.00 in via Nicolò Biondo 297, Modena. Biloslavo sarà a disposizione del pubblico, dopo la conferenza, per firmare le copie del suo libro/reportage (Ed. Sign Books, disegni di Armando Miron Polacco).