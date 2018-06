"Camera segreta", la storia di una piccola capitale nella favola di Gaia Ferri

Lunedì 18 giugno alle ore 16.30 presso l'Archivio Storico del Comune di Modena (Palazzo dei Musei) verrà presentata la favola dal titolo "Camera segreta. Storia di una piccola capitale", scritta ga Gaia Ferri ed edita da Il Bulino ed. d’Arte, realizzata con il contributo dell’IBC di Bologna.

C’era una volta… , l’iniziativa realizzata dall’Archivio Storico del Comune di Modena in collaborazione con IBC Bologna, è stata il pretesto per raccontare in modo garbato, comprensibile e chiaro la storia di una piccola Capitale con grandi ambizioni: Modena.

Una favola, o meglio un racconto, che ha invogliato alunni e insegnanti a frequentare l’Archivio cittadino e a scoprire aspetti di questa città che non conoscevano. Ho visto bambini in gita a Palazzo dei Musei suggerire ai genitori di fare una visita all’Archivio “dove si possono vedere cose incredibili”… è sufficiente per pensare che si debba continuare su questa strada.

Saranno presenti per un saluto:

GIANPIETRO CAVAZZA, Vicesindaco - Assessore alla Cultura e Istruzione

DEBORA DAMERI, Responsabile del Servizio Biblioteche e Archivio Storico

FRANCA BALDELLI, Responsabile tecnico-scientifco Archivio Storico del Comune di Modena

GIULIANO DELLA CASA, Artista

Interverranno: