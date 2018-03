“Genitori e social media”, primo incontro della rassegna Res Publica 2018

Luendì 12 marzo prende il via la sesta di edizione di Res Publica, la rassegna di incontri sul tema della legalità che, in questa edizione, sono dedicati ad esploare le relazioni sociali all’interno dei social network e di internet. In una serie di incontri e spettacoli che si snodano da marzo a maggio adulti e ragazzi si confrontano sul tema “Reale e virtuale: relazioni positive anche in rete” in un percoso che ha l’ambizione di fornire gli strumenti per un utilizzo consapevole della rete.

La rassegna è realizzata in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Sergio Neri” ed è inserita all’interno di “conCittadini”, progetto di educazione alla cittadinanza promosso dall’assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, e partecipa al concorso “Io amo i beni culturali” promosso dall’Istituto per i beni artistici e culturali della Regione Emilia Romagna.

Res Publica prende il via lunedì 12 marzo con due incontri con la Sen. Elena Ferrara e il dott. Paolo Picchio. La Senatrice Elena Ferrara è la prima firmataria delle legge contro il cyberbulismo approvata dal Parlamento uscente. Il dott. Paolo Picchio è presidente della Fondazione Carolina Onlus che ha l’obiettivio di aiutare i ragazzi e le famiglie nell’uso consapevole dei social network. Elena Ferrara e Paolo Picchio lunedì 12 marzo parleranno ai ragazzi delle scuole medie di Concordia e San Possidonio alle ore 10 allo Splendor di via Garibaldi, e incontrarenno il pubblico adulto in incontro alle ore 21 presso la Sala delle Capriate in via per San Possidonio 1 condotto dal dal giornalista di Radio Bruno Pierluigi Senatore.

I successivi appuntamenti si terranno allo Splendor e sono tutti rivolti agli alunni dell’Istitituto comprensivo “Sergio Neri”: il 28 marzo è previsto lo spettacolo “Banna il bullo” per una riflessione sull’importanza di non sottovalutare attggiamenti di bullismo e il 14 aprile si terrà lo spettacolo “La Costituzione siamo noi” per approfondire i principi fondamentali della carta costutuzionale. Res Publica si conclude il 26 maggio con la presentazione degli esiti del progetto “SocialCULT” su come utilizzare i social in modo culturale e la premiazione del concorso di scrittura creativa incentrato sul tema della rassegna.