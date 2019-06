Solara di Bomporto, la Festa della Tagliatella compie sedici anni

Per la sua 15° Edizione, la Festa della Tagliatella di Solara era riuscita a raccogliere un consistente contributo per la realizzazione della Sala Ibrida dell'Ospedale di Baggiovara, da poco entrata in funzione.

Più carica che mai, la Festa della Tagliatella della frazione di Bomporto, torna per la sua 16° Edizione, che si svolgerà dal 28 giugno al 7 luglio 2019, tra gustose pietanze che celebrano il piatto tradizionale della cucina emiliana, ottima musica, bancarelle ed eventi.



Il ricco menu propone, tra gli altri piatti, tagliatelle ai funghi, all'anatra, alla Vecchia Modena, al Cinghiale...ma soprattutto alla Solarese! A seguire il programma

Venerdì 28 Giugno

ore 18,30: Mercatino degli artisti dell’ingegno.

ore 19.00: Apertura stand gastronomico

ore 21.30: Orchestra spettacolo “FRANCO BAGUTTI”



Sabato 29 Giugno

ore 18,30: Mercatino degli artisti dell’ingegno.

ore 19.00: Apertura stand gastronomico

ore 19.30: “DANZA AEREA” Esibizione del laboratorio acrobatico di Medolla.

ore 21.30: Orchestra spettacolo “DAVIDE SALVI”



Domenica 30 Giugno

ore 12,00: Stand gastronomico CHIUSO

ore 17,00: Mercatino degli artisti dell’ingegno.

ore 19.00: Apertura stand gastronomico

ore 21.00: Orchestra spettacolo “CICCI CONDOR”



Mercoledì 03 Luglio

ore 18,30: Mercatino degli artisti dell’ingegno.

ore 19.00: Apertura stand gastronomico

ore 21.30: Musica giovani



Giovedì 04 Luglio

ore 18,30: Mercatino degli artisti dell’ingegno.

ore 19.00: Apertura stand gastronomico

ore 21,00: Gran Galà della canzone e delle fisarmoniche con l’Orchestra spettacolo “MASSIMO BUDRIESI” e la partecipazione di numerosi ospiti tra i quali: MARCO GAVIOLI, DAVIDE MONTALI, STEFANO ZIZZA, SILVANO E MAURO, GIACOMO ZANNA, STEFANO CAPITANI. Presentano la serata “Il Galletto di Formigine e Laura Zizza”



Venerdì 05 Luglio

ore 18,30: Mercatino degli artisti dell’ingegno.

ore 19.00: Apertura stand gastronomico

ore 21,30: Orchestra spettacolo “PIETRO GALASSI”



Sabato 06 Luglio

ore 18,30: Mercatino degli artisti dell’ingegno.

ore 19.00: Apertura stand gastronomico

ore 21.30: “ANDREA BARBI & THE RADIO LUXEMBOURG”presentano lo spettacolo “3 CANZONI 100 LIRE” i favolosi anni ’60 e i mitici anni ’70



Domenica 07 Luglio

ore 09,00: 12° Motoraduno della Tagliatella (Moto di ogni genere).

ore 10,30: Motogiro con rinfresco.

ore 12.00: Pranzo del motociclista (riservato ai motociclisti)

ore 12,00: Stand gastronomico CHIUSO

ore 18,30: Mercatino degli artisti dell’ingegno.

ore 19.00: Apertura stand gastronomico

ore 21.00: Tribute Rock Band “THE PELVIS” Tributo a ELVIS PRESLEY