Festa del Racconto. Laboratorio di scrittura con Scuola Holden di Torino

Questo laboratorio parte da quella storia nel cassetto, che ha bisogno di essere rispolverata, smontata pezzo per pezzo, analizzata e riscritta. In questo viaggio ci guideranno le voci di maestri come Carver, Hemingway o Alice Munro, per capire i meccanismi che fanno funzionare così bene le loro storie e rubarne i segreti. Avremo a che fare con struttura e ritmo, personaggio e voce narrante, incipit e conflitto: le basi su cui poggia ogni storia.

Ci saranno momenti in cui ascolterai e prenderai appunti, e altri in cui dovrai dire la tua, commentando i lavori dei compagni e leggendo quel che hai scritto tu. Ma nessuno sarà lì per giudicarti: si è tutti principianti, quando ci si addentra nelle terre sconfinate della narrazione. A racconti ultimati, ci sarà l’incontro più emozionante di tutti: quello con il pubblico. Le storie verranno lette dagli autori, in un appuntamento inserito nella programmazione del festival.

Maria Clara Restivo. Collabora a diversi progetti della Scuola Holden, tiene laboratori di narrazione dei luoghi per grandi e piccoli e negli ultimi anni ha camminato parecchio: dalla sua passione per i viaggi a piedi sono nati due blog e un libro, La strada da fare. In cammino nella regione che (non) c’è (Neo Edizioni 2017). Il suo sito è www.mariaclararestivo.com.

Il corso si terrà presso l’aula didattica della Biblioteca Loria (2° piano) come segue:

domenica 15 aprile ore 15 - 19

sabato 21 aprile ore 15 - 19

sabato 5 maggio ore 15 - 19

sabato 12 maggio ore 15 - 19

Iscrizione entro venerdì 30 marzo. Massimo 20 partecipanti

www.festadelracconto.it

festadelracconto@carpidiem.it