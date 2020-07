Bomporto, nel fine settimana la Festa de l’Unità di Sorbara

Un solo fine settimana, un programma più semplificato, ma di nuovo tutti insieme, in sicurezza. Il Circolo Pd di Bomporto ha organizzato, da venerdì 17 a domenica 19 luglio, la tradizionale Festa de l’Unità di Sorbara che, nel rispetto delle norme contro la diffusione dell’epidemia, si tiene tutta all’esterno, nel parco di piazza dei Tigli. La Festa apre tutte le sere alle ore 19.00.

“Ripartiamo insieme – dicono dal Circolo Pd di Bomporto – Nel 2012 siamo stati la prima Festa de l’Unità a ripartire nel cratere. Nel 2014 non ci ha fermati nemmeno l’alluvione. Quest’anno il lockdown ci ha colti nei momenti di pianificazione della Festa che così è stata sospesa. Ma la voglia di stare insieme, in sicurezza, c’era. E così eccoci di nuovo, con una Festa più semplice rispetto al solito, ma con un significato ancora più grande: è una Festa per la nostra comunità”.

Il ristorante prevede un menù a base di gnocco e tigelle con affettati, melone e prosciutto e patatine fritte. E’ gradita la prenotazione al numero 338/3570063.