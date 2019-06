Festa dell'Unità di Sorbara, dieci giorni di iniziative tra politica, cibo e buona musica

Prende il via, venerdì 7 giugno, la tradizionale Festa de l’Unità di Sorbara. La Festa, che sarà ospitata in Piazza dei Tigli, è organizzata ed animata dai volontari dei Circoli Pd di Bastiglia e Bomporto.

In programma l’apprezzato mix di iniziative politiche, buon cibo e buona musica. La Festa rimarrà in funzione fino a domenica 16 giugno: sono attesi i consiglieri regionali del Pd Giuseppe Boschini, Enrico Campedelli e Luca Sabattini. La riconfermata sindaca di Bastiglia Francesca Silvestri e il neo-eletto sindaco di Bomporto Angelo Giovannini presteranno opera alla Festa come volontari.

Si potrà mangiare alla Festa tutte le sere e, domenica 9 e domenica 16 giugno, anche a pranzo. "Un grande grazie ai volontari da settimane al lavoro nell'allestimento della Festa" commentano i segretari di Circolo Canti e Mandrioli: “Sono stati mesi di grande attività nella campagna elettorale per le amministrative – concludono Canti e Mandrioli - che hanno portato a ottimi risultati in entrambi i comuni."