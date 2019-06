A Formigine la Festa della Birra "7° Memorial Leonardi"

Torna la Festa della birra a Formigine il 7, 8 e 9 Giugno 2019, presso lo Stadio comunale di Via Monsignor Cavazzuti 12. 7° Memorial Leonardi - Ingresso gratuito. L'evento è organizzato in collaborazione con le associazioni del territorio, con la partnership di REplay e con il patrocinio del Comune Di Formigine. Di seguito il programma:

Venerdì 7 Giugno dalle 19 apertura evento

Dalle 20 Beach Party - Remember duna degli orsi

Dj set selection con Dj Dado e Dj Tasso che vi faranno ballare con i più grandi successi anni 90/2000 con l'intrattenimento degli artisti di strada Zero Show.

Sabato 8 Giugno dalle 15.00 apertura evento

Il pomeriggio sarà dedicato al nostro sport e non solo.

Potrete vedere perchè no, anche a provare, il rugby: gli Highlanders e le Valkyrie vi aspettano al campo.

Restate collegati per tutte le news.

Per l'occasione gli stand gastronomici saranno pronti a sfamare le vostre merende e sfizi pomeridiani

Dalle 20 - Concerto live con i TABS Country Rock Band che vi intratterranno con i più grandi successi rock di sempre fino all'inizio della tanto attesa "Color Battle Night" dove potrete scatenarvi e rincorrervi lanciando colori a chi vi pare. Il tutto seguito e commentato dal nostro DeeJay M@rvin e dal nostro speaker Giacomo Iotti. I colori sono tutti naturali quindi non sono nocivi. Corner photo set remember seguito e gestito dalla nostra fotografa Sofia che vi premetterà di scattare foto a ripetizione con sfondi e accessori a sorpresa, successivamente potrete scegliere qual'è lo scatto che vi piace di più per poi portarlo a casa come ricordo della serata.

Domenica 9 Giugno dalle 9.30

Festival di minirugby con mini atleti della Under 6 e della Under 8. Uno spettacolo unico, vi assicuriamo che è uno spasso vederli giocare.

Evento confermato anche in caso i maltempo