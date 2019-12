Al Palafeste di Mirandola il veglione si fa con Claudia Band

Un veglione musicale come vuole la tradizione. È quello in programma domani, martedì 31 dicembre 2019, presso il palafeste “Cherubino Comini” di via Dorando Pietri 13 a Mirandola.

Organizzato da Arci, Aquaragia e col patrocinio del Comune di Mirandola, la serata prenderà il via dalle ore 22.00, sul palco per animare il tutto salirà Claudia Band.

Un break alle danze è previsto a mezzanotte, per il tradizionale brindisi augurale oltre che per concedersi un sano spuntino.

Si ricorda che l’ingresso è riservato ai soci Arci. Per informazioni e prenotazioni, 339 6837506.