Festival “Le Cante”, tradizioni locali e folklore internazionale per le strade di Montecreto

Dal folklore dell'Appennino alle musiche del mediterraneo, fino alla narrazione di quella storia che ha caratterizzato il Frignano. É questo l'itinerario culturale proposto dal Festival di musica e canto popolare "Le Cante", in programma a Montecreto da mercoledì 8 a venerdì 10 agosto. La rassegna si svolge, come ogni anno, presso l'ex cinema Oriens di via Trogolino (dalle ore 21.15, ingresso gratuito) su iniziativa dell'associazione culturale Montecreto eventi.

Il cartellone propone, mercoledì 8, lo spettacolo "Raccontiamoci" dedicato alla memoria delle radici che accomunano i cittadini del Frignano, seguito dal concerto di Sara Marini (con il quartetto "Estinte Voci") e il gruppo folk Calicanto, con il repertorio "La Rosa dei 20". Giovedì 9, dopo lo spettacolo narrato su immagini fotografiche, a cura di Carlo Beneventi, dal titolo "Una promessa non mantenuta", salirà sul palco Nando Citarella col gruppo “I Tamburi del Vesuvio”, per proporre le sonorità partenopee in uno spettacolo decisamente colorito. Le Cante chiuderanno le danze venerdì 10 agosto con le voci passionali e gli strumenti del quartetto femminile "Dolores Picasso", seguiti dalle sonorità mediterranee dallo sfondo iberico, turco e arabo del gruppo "Mi Linda Dama" con le sue "Historias Sefarditas".

La rassegna folkloristica quest'anno sarà dedicata al defunto giornalista Giancarlo Cappellini, cittadino montecretese che, con la sua grande cultura e passione, ha presentato tutte le scorse edizioni de Le Cante.