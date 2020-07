“Festival Mundus” la rassegna musicale a Maranello si apre tra rap e jazz con Frankie Hi-Nrg Mc e AljazZeera

Dal jazz al rap, da Frankie Hi-Nrg Mc e AljazZeera: una band “diversamente jazz” incontra un pioniere del rap, per un viaggio fatto di contaminazioni musicali, dissonanze in rima, cortocircuiti geografici.

Domenica 12 luglio l’Arena Gremiole di Gorzano di Maranello ospita un concerto che promette scintille: la band AljazZeera (Manuel Pramotton, sassofoni; Luca Mangani, basso elettrico; Donato Stolfi, batteria) insieme al noto rapper Frankie Hi Nrg Mc, un’alchimia esplosiva che ha la verve del rock e l’eleganza del jazz, in una contaminazione senza eguali che rinnova i generi di provenienza, dove l’indignazione del rap diventa sottile e tagliente grazie alle melodie acide e rarefatte dei sassofoni, ai riff distorti del basso e ai ritmi sostenuti della batteria. Il live è il primo dei quattro eventi proposti a Maranello nell’ambito del Festival Mundus proposto da Ater Fondazione in collaborazione con il Comune.

Sabato 18 luglio sarà la volta di “Woodstock Revolution!” ovvero il più grande concerto della storia suonato dal Wire Trio di Enzo Pietropaoli e raccontato dal geniale giornalista musicale Ernesto Assante; a seguire, venerdì 7 agosto, ecco il “Concerto per Thelma & Louise” una originalissima rilettura ispirata al mitico film di Ridley Scott con le voci di Angela Baraldi attrice e musicista e dell’attrice e regista Francesca Mazza accompagnate al piano da Rita Marcotulli.

Chiusura alla grande sabato 29 agosto, ospite d’eccezione Karima in formazione Quartet.

Tutti i concerti avranno luogo presso il nuovo spazio Drive-in Arena Gremiole in via Gremiole 1 in località Gorzano, inizio alle 21.30, biglietto d’ingresso al costo di 10.00 euro ma c’è anche la promo famiglia: bimbi under 14 gratuiti se accompagnati da due o più adulti paganti.

E’ possibile l’acquisto di più di 4 posti in una piazzola solo se appartenenti allo stesso gruppo familiare, conviventi o se appartenenti alle categorie non soggette al distanziamento interpersonale in base alle disposizioni vigenti.

Altrimenti è d’obbligo mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 mt all’interno dell’area assegnata. In caso di maltempo, ci si sposterà all’Auditorium Enzo Ferrari. Info: Festival Mundus 2020 telefono 334.6748558, mail mundus@ater.emr.it, info Comune 0536 240.133 – 021.