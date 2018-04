Fiera di San giorgio, a Sassuolo si fa festa per il santo patrono

Sassuolo in festa, lunedì 23 aprile, San Giorgio, per celebrare il suo Santo Patrono. Un’intera giornata con mercatini e animazioni di strada che si alterneranno a momenti religiosi e solenni.

Il programma di eventi, proposto da SGP Eventi, con il patrocinio Comune di Sassuolo e la collaborazione del Comitato Commercianti Centro storico e ProLoco Sassuolo, animerà per tutta la giornata le vie e le piazze del centro storico con mercatini di qualità, (Piazza Garibaldi, via Mazzini , primo tratto di viale XX Settembre, via Battisti ma anche in viale Menotti e piazzale Teggia con bancarelle a cura del comitato Commercianti) dedicati all’artigianato artistico, ai prodotti tipici dell’enogastronomia italiane oltre ad oggettistica vintage.

Dalle 15 alle 19, poi, in piazzale Teggia ProLoco Sassuolo in collaborazione con Iaccobike, organizzerà un percorso ciclistico per i bambini in una sorta di “gara sprint”

“Con la Festa di San Giorgio – ha affermato l’Assessore al Commercio Andrea Lombardi – si prosegue nel solco dell’antica tradizione, che affonda le sue radici alla fine del XIV° secolo, quando San Giorgio venne considerato il Santo Patrono di Sassuolo.

Nel corso dei secoli la giornata del Santo Patrono è stata sempre celebrata come Fiera durante la quale la popolazione aveva la possibilità di riposarsi, alternando momenti di svago e di devozione al Santo. E’ questo spirito di Fiera e di Festa per tutta la collettività che intendiamo recuperare”.

La Festa poi, nell’ambito di un programma di valorizzazione del Centro storico, apre di fatto la stagione degli eventi di primavera che proseguirà poi con l’attesa kermesse di “Sassuolo in Fiore” nella prima settimana di Maggio”.