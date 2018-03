Sassuolo, per la festa della donna mostra d'arte "Firmato Donna"

Sarà inaugurata sabato prossimo, 3 marzo, a partire dalle ore 17 in PaggeriArte, in piazzale Della Rosa, “Firmato Donna”: la mostra realizzata dal Comune di Sassuolo, in collaborazione con il Centro Documentazione Donna di Modena, in occasione delle iniziative per l’8 Marzo.

Si tratta di un esposizione della fotografa Paola Agosti, che si è occupata prevalentemente di tematiche femminili: in esposizione le immagini scattate da Paola Agosti ad alcune scrittrici del ‘900.

L’inaugurazione avverrà sabato 3 marzo a partire dalle ore 17, con Vittorina Maestroni, presidente Centro documentazione donna che dialogherà con Paola Agosti e le letture da testi delle scrittrici in mostra a cura dell'associazione Quinta Parete.

La mostra resterà aperta, dal 3 al 31 marzo con i seguenti orari: sabato dalle 16 alle 19, domenica: dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

Durante il periodo di apertura della mostra, presso la Biblioteca Cionini in Via Rocca 19, sarà allestito un percorso di testi e immagini sulle scrittrici ritratte.