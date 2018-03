La natura e gli animali nelle foto di Ghizzi Panizza a Maranello

Al via "L'Ignoto e l'evidente", la assegna di proiezioni audiovisive a cura del Circolo Fotografico Blow Up di Maranello. Quattro serate all'Auditorium Enzo Ferrari dedicate alla fotografia: si parte mercoledì 28 marzo (ore 21.15) con “Micro e macro mondi”, serata dedicata alla natura con le spettacolari immagini di Alberto Ghizzi Panizza, tra i migliori fotografi italiani, uno dei nomi più noti nel campo della macro-fotografia e paesaggistica, particolarmente interessato al mondo della natura e degli animali in tutte le sue forme.

Vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali e collaboratore di diverse agenzie fotografiche, ha realizzato servizi e reportage per varie testate tra cui Discovery Channel Canada, Daily Record, Daily Telegraph, Daily Mail, Metro, Huffington post, Le Matin, The Guardian online, Times, Vanity Fair, Nikon Pro, Nikon Life, N-Photography, Digital Camera, Outdoor Photographer, Oasis, Man’s Health, Gazzetta di Parma, La Repubblica, Panorama e molte altre.