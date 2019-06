“Formigine città dei cappelli di paglia”, la tradizione contadina in piazza

Sabato 29 e domenica 30 giugno torna in centro storico a Formigine, con la sua sesta edizione, “Formigine: città dei cappelli di paglia”. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Formigine e patrocinata dal Comune, farà rivivere per due giorni le atmosfere dell’Ottocento, quando nelle campagne formiginesi l’attività della lavorazione del truciolo prosperava fin dai tempi di Francesco IV, tanto da rendere Formigine una delle realtà più rinomate nell’attività della produzione dei cappelli di paglia nel Ducato di Modena.

Per tutti e due i giorni, il centro storico si animerà con il mercatino, gli antichi mestieri, la vendita di cappelli di paglia e borse, oltre al punto ristoro con gnocco e birra. Sabato sera, a partire dalle 20.30, in piazza Calcagnini concerto “Coro Folk San Lazzaro” di Modena. Domenica 30, dalle 18 fattoria didattica nell’area verde esterna del Castello, dalle ore 21.30 “Tutti i colori della notte”, diretta televisiva con TRC e, a partire dalla stessa ora, sempre in piazza, i balli della tradizione contadina a cura di Pro Loco Formigine.