Gabriele Lavia interpreta John Gabriel Borkman, appuntamento al Teatro Comunale di Carpi con il capolavoro di Ibsen

“Gabriele Lavia è uno dei grandi protagonisti del teatro italiano degli ultimi decenni. La stagione 2018/2019 del Teatro Comunale di Carpi – spiega il Vicesindaco Simone Morelli – ha l’onore di presentare nell’ambito del cartellone di Prosa il suo ultimo spettacolo, John Gabriel Borkman, tratto da un capolavoro di Ibsen, autore sempre attuale”.

Gabriele Lavia sarà sul palco del Comunale martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 dicembre, alle ore 21, accompagnato sulla scena da Laura Marinoni e Federica De Martino. La regia dello spettacolo è di Marco Sciaccaluga.

Questo dramma appartiene alla maturità di Henrik Ibsen, fu infatti scritto nel 1896 ed è il suo penultimo lavoro. Si tratta di un capolavoro assoluto, non meno dei più noti Casa di bambola o Anitra selvatica.

John Gabriel Borkman è un self made man: per lui conta la carriera, a tutti i costi. Condannato al carcere per i suoi affari poco chiari, Borkman è tornato libero ma si chiude in casa, in attesa di una “grande occasione”. Piero Gobetti descrisse il teatro di Ibsen come «l’itinerario dell’eroe in cerca del suo ambiente»: e qui l’ambiente è condiviso da due sorelle, entrambe presenti nella vita dell’uomo. La moglie, in un matrimonio freddo, aspro e irrisolto; e il primo amore cui Borkman ha rinunciato per interesse. È uno scontro fra femminile e maschile, è un abisso. John Gabriel Borkman ha attratto i maggiori registi al mondo: è un’opera complessa, austera, inquieta, e di raffinata bellezza per quei ritratti umani, per i dialoghi che possono essere attualissimi e al tempo stesso eterni.

