Il Natale a Mirandola è con Gabry Ponte

Il Natale mirandolese sarà in compagnia di Gabri Ponte presso il Palazzetto Mirandola, in via Dorando Pietri 11, dalle 22.00 alle 4.00.

TICKET

Tavoli 30€

Prevendita 15€ nei punti vendita locali

Prevendita online e su circuito ciao tickets 15€ + d.d.p.

Ingresso riservato ad un pubblico maggiorenne

INFOLINE

3480324913 / 3381147767 / 3478343377

info@mirandolaeventi.it