Dal piccolo schermo al Teatro Pavarotti, Gaia de Laurentiis ospite allo spettacolo musicale dedicato a Robert Schumann

Si terrà domenica 24 febbraio alle 17 al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena il prossimo appuntamento della rassegna wikiclassica.mo che vedrà come ospite d’eccezione l’attrice e conduttrice televisiva Gaia De Laurentiis. Al suo fianco si ascolterà il trio da camera EsTrio, composto da Laura Gorna al violino, Cecilia Radic al violoncello e Laura Manzini al pianoforte nel contesto di uno spettacolo musicale dedicato al rapporto fra il compositore Robert Schumann e la moglie e musicista Clara dal titolo “Pochi avvenimenti, felicità assoluta scene da un matrimonio”.

Il concerto-spettacolo, su drammaturgia originale di Maria Grazia Calandrone, intreccia una scrittura originale di poesia per il teatro sulla quale è stato articolato un percorso musicale con i brani dei due musicisti. Nelle parole di Clara, al capezzale del marito poco prima della sua morte, fiorisce l’avventura umana e spirituale di un incontro in cui solo la voce della musica mantiene viva e lancinante la presenza assenza di Robert, ormai ridotto al silenzio.

Intrapresa la carriera di attrice teatrale, Gaia De Laurentiis ha debuttato in televisione con Camilla, parlami d'amore, film tv del 1992. Diventa anche conduttrice nel 1993, quando le viene affidato il celebre programma di Canale 5 Target, che conduce fino al 1997. Prosegue l'impegno di attrice, sia in teatro che al cinema, ad esempio in Sei forte maestro (2000) e Io e mamma (2007) mentre negli anni duemila conduce la trasmissione di Canale 5 Changing Rooms - Camera a sorpresa. Dal 2008 è stata una delle inviate per la trasmissione di Rete 4 Stranamore. Nel 2006, assieme all'attrice Valeria D'Obici, ha recitato in Buonanotte mamma, tratto dall'omonimo film, sceneggiato da Marsha Norman. Nel 2015 è entrata a far parte del cast della quindicesima e ultima stagione di Centovetrine nel ruolo di Gaia Fanizza. Nel 2016 è tra i protagonisti di due cortometraggi: Deathless, diretto da David Melani, e Stella Amore, per la regia di Cristina Puccinelli. Dal 22 febbraio 2017 è tornata dopo diversi anni alla conduzione televisiva presentando il programma Missione Green, in onda in seconda serata su La5.