"Gesù di Nazareth", il libro di Carlo Previdi al Circolo degli Artisti

Mercoledì, 16 ottobre 2019, ore 17.30, presso la Sala Riunioni del Circolo degli Artisti di via Castel Maraldo a Modena in collaborazione con l'associazione culturale Porta Saragozza di Modena, si svolgerà l'incontro con lo scrittore Carlo Previdi, che presenterà il suo libro GESU' DI NAZARETH. IMPRESSIONI, CONSIDERAZIONI, SPERANZE (Edizioni TeI, Modena - finito di stampare in dicembre 2018).

L'autore relazionerà su Colui che, come riporta il libro stesso, "vissuto probabilmente duemila anni fa", anche tutt'oggi, nonostante il diffuso materialismo e relativismo, suscita numerose domande: "Era un essere sovrannaturale (magari Dio)?" ... "Incarna il Messia" ... "E' veramente resuscitato, come anche la sorprendente Sindone di Torino sembrerebbe confermare?" e tante altre.